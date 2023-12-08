محافظة القليوبية ينعى شقيق الفنان احمد حلمي

أصدرت محافظة القليوبية بيانا نعت فيه من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية خالد حلمى شقيق الفنان احمد حلمي والذى وافته المنية صباح اليوم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.



وقال بيان المحافظة: تتقدم محافظة القليوبية بخالص العزاء والمواساة للفنان احمد حلمي ابن مدينة بنها ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي وقال بيان المحافظة أن صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها وتشييع الجثمان بمقابر الشموت ويقام العزاء يمضيفة عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية اليوم.

وفاة شقيق الفنان احمد حلمي بمسقط رأسه ببنها



كانت قد أعلنت أسرة الفنان احمد حلمي ببنها صباح اليوم وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث قررت الأسرة تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة علي أن يقام العزاء يمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم

ونعت سالي حلمي ببنها شقيقة الفنان احمد حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك وكتبت " اخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعه الكريمه"

يذكر أن الشقيق الراحل هو الاخ الأكبر للفنان احمد حلمي وتربطهما علاقة قوية رصدتها صفحات التواصل الاجتماعي حيث لم يعلن الفنان اي تفاصيل أو نعي لشقيقه حتي الآن.