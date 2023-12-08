وفاة شقيق الفنان احمد حلمي بمسقط رأسه ببنها

أعلنت أسرة الفنان احمد حلمي ببنها صباح اليوم وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث قررت الأسرة تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل عقب صلاة الجمعة علي أن يقام العزاء يمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم.

ونعت سالي حلمي ببنها شقيقه الفنان احمد حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك.

وكتبت " اخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعه الكريمه"

يذكر أن الشقيق الراحل هو الاخ الأكبر للفنان احمد حلمي وتربطهما علاقة قوية رصدتها صفحات التواصل الاجتماعي حيث لم يعلن الفنان اي تفاصيل أو نعي لشقيقه حتي الآن.