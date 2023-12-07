ارتفاع أسعار سيارات جيتور بدايةً من اليوم

أعلنت مجموعة القصراوي، وكيل سيارات جيتور في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية في السوق المحلية، وشهدت القائمة ارتفاع أسعار جميع سيارات العلامة الصينية جيتور، مقارنة بآخر قائمة لأسعار "جيتور" الصادرة في نوفمبر الماضي.

وضمت القائمة الجديدة أسعار سيارات جيتور: "x70 ، x70 plus، x90 pluse، داشينج" موديل 2024.

أسعار سيارات جيتور موديل 2024

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة الكاملة لأسعار سيارات جيتور موديل 2024 الصادرة عن مجموعة القصراوي، وكيل سيارات جيتور في مصر.

الموديل الفئة السعر جيتور x70 comfort 960 ألف جنيه جيتور x70 luxury مليون و49 ألف جنيه جيتور x70 plus luxury مليون و169 ألف جنيه جيتور x90 plus luxury مليون و439 ألف جنيه داشينج comfort مليون و159 ألف جنيه داشينج luxury مليون و239 ألف جنيه

كانت مجموعة القصراوي قد استحوذت على وكالة جيتور الصينية في مصر، في شهر أغسطس الماضي، وأطلقت 4 طرازات دفعة واحدة هي X70 وX70 Plus وX90 Plus وداشينج.

مواصفات السيارة X90 Plus

وتعد السيارة X90 Plus هي أغلى سيارات جيتور في مصر، وتقدم السيارة X90 Plus بمحرك 1600 سي سي TGDI، بقوة 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات طراز DCT.

أما عن أبعاد السيارةجيتور X90 Plus فجاءت كالتالي:

الطول الكلي للسيارة 4858 مم.

العرض الكلي للسيارة 1925 مم.

الارتفاع الكلي 1780 مم.

قاعدة العجلات بطول 2850 مم.

عجلات قياس 20 بوصة.

تحتوي السيارة جيتورX90 Plus على شاشة 12.3 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك مع شاشة تحكم، ونظام صوتي ترفيهي من 8 مكبرات، ومثبت للسرعة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، وفرش جلد مع مقعد للسائق كهربائي التحكم، وكاميرا بانوراما، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وسائد هوائية للحماية، نظام مساعدة الفرامل BAS، نظام التحكم فى الثبات ESC، كشف النقطة العمياء، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، نظام مانع الانزلاق TCS، وفرامل ABS وEBD.

