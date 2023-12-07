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الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ارتفاع أسعار سيارات جيتور بدايةً من اليوم

داشينج
داشينج

أعلنت مجموعة القصراوي، وكيل سيارات جيتور في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية في السوق المحلية، وشهدت القائمة ارتفاع أسعار جميع سيارات العلامة الصينية جيتور، مقارنة بآخر قائمة لأسعار "جيتور" الصادرة في نوفمبر الماضي.

 

وضمت القائمة الجديدة أسعار سيارات جيتور: "x70 ، x70 plus، x90 pluse، داشينج" موديل 2024.

 

 

أسعار سيارات جيتور موديل 2024

 

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة الكاملة لأسعار سيارات جيتور موديل 2024 الصادرة عن مجموعة القصراوي، وكيل سيارات جيتور في مصر.

 

الموديلالفئةالسعر
جيتور x70comfort960 ألف جنيه
جيتور x70luxuryمليون و49 ألف جنيه
جيتور x70 plusluxuryمليون و169 ألف جنيه
جيتور x90 plusluxuryمليون و439 ألف جنيه
داشينجcomfortمليون و159 ألف جنيه
داشينجluxuryمليون و239 ألف جنيه

 

كانت مجموعة القصراوي قد استحوذت على وكالة جيتور الصينية في مصر، في شهر أغسطس الماضي، وأطلقت 4 طرازات دفعة واحدة هي X70 وX70 Plus وX90 Plus وداشينج.

 

مواصفات السيارة X90 Plus 

 

وتعد السيارة X90 Plus هي أغلى سيارات جيتور في مصر، وتقدم السيارة X90 Plus  بمحرك 1600 سي سي TGDI، بقوة 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات طراز DCT.

 

أما عن أبعاد السيارةجيتور X90 Plus  فجاءت كالتالي:

  • الطول الكلي للسيارة 4858 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1925 مم.
  • الارتفاع الكلي 1780 مم.
  • قاعدة العجلات بطول 2850 مم.
  • عجلات قياس 20 بوصة.

تحتوي السيارة جيتورX90 Plus على شاشة 12.3 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك مع شاشة تحكم، ونظام صوتي ترفيهي من 8 مكبرات، ومثبت للسرعة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، وفرش جلد مع مقعد للسائق كهربائي التحكم، وكاميرا بانوراما، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وسائد هوائية للحماية، نظام مساعدة الفرامل BAS، نظام التحكم فى الثبات ESC، كشف النقطة العمياء، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، نظام مانع الانزلاق TCS، وفرامل ABS وEBD.
 

الجريدة الورقية