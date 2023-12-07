القبض على 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه من المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- "ومن بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بالإتجار وترويج المخدرات.

وأضافت التحريات بأن المتهمين تربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى “تجارة المخدرات” عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.