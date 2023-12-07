الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع أرمينيا في مختلف المجالات

الرئيس العراقي
الرئيس العراقي

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وأرمينيا لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والتعليم والسياحة.

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و أوضح -خلال لقائه اليوم الخميس، سفير جمهورية أرمينيا لدى العراق ميساك بالاسانيان، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"- أهمية تعزيز العلاقات بين العراق وأرمينيا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية والتعليم والسياحة، فضلا عن مجال تطوير البنى التحتية والخدمات وبما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيرًا لزيارته إلى أرمينيا وما تمخض عنها من مخرجات مهمة خاصة في توطيد العلاقات الثنائية للبلدين، مشددا على أهمية استكمال مناقشة القضايا التي تم طرحها أثناء الزيارة وبما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين العراقي والأرميني.

بدوره، أكد السفير الأرميني حرص حكومته على تطوير وبناء علاقات متميزة مع العراق تحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مثمنا زيارة الرئيس العراقي إلى أرمينيا والتي أسهمت بتشجيع رجال الأعمال في يريفان ورغبتهم بالتعاون والعمل في مختلف المجالات مع الجانب العراقي.

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