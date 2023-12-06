عاجل
غوتيريش يدق ناقوس الخطر: انهيار النظام الإنساني في غزة
الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء العراق: المجتمع الدولي والقوى العظمى لم تقم بمسؤوليتها لوقف العدوان على غزة

مجلس الوزراء العراقي
مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن المجتمع الدولي والقوى العظمى لم تقُم بمسؤوليتها، كما يجب في وقف العدوان على غزة، مشيرا إلى أن ما يحدث اليوم هو امتداد لسنوات طويلة من السياسات العنصرية التي ينتهجها كيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل الإمعان في التجاوز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

txt

عدالة ومساندة تطالب المجتمع الدولي بأدواره في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

txt

وزيرة البيئة: مصر تدعو المجتمع الدولي لمضاعفة تمويل التكيف

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني استقبل المديرة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت أيرو، والوفد المرافق لها، حيث بحثا أهم القضايا والملفات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، وكذلك دور العراق في المنطقة وتشجيعه الحوار، والتهدئة في ملف العدوان على غزة.

 

وقال السوداني إن العراق بات مفتاحا للحلول بعدما قطع شوطا كبيرا في المسار الديمقراطي، داعيا المنظمات الدولية إلى التعرف بشكل حقيقي على التقدم المتحقق في العراق بمستويات مختلفة.

 

وأكد رئيس الوزراء العراقي أهمية انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، وما تمثله من استحقاق دستوري وتعزيز للّامركزية في العراق، وأن الحكومة باتت اليوم تتمتع بدعم ائتلاف واسع من القوى السياسية الوطنية العراقية التي تضمّ جميع مكونات أطياف الشعب العراقي.

مواد متعلقة

انسحاب قوات ألمانية من مالي بعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة

نيجيريا.. الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق "محايد" في حادثة الطائرة

الاتحاد الأوروبي: نؤيد مبادرة مبعوث الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا

أشرف صبحي: انشاء لجنة وطنية للشباب والمناخ بدعم الأمم المتحدة

مجلس الامن ينهي ولاية بعثة الأمم المتحدة في السودان

الأمم المتحدة: الصدمات المناخية تدفع الشعب الصومالي إلى حافة الإنهيار

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالوقف الدائم لإطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية

السيسي: "يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل مختلف لتنفيذ حل الدولتين" (فيديو)
الجريدة الورقية