استعلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 .. بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 وخطوات الحصول عليها، يبحث الكثير من الطلاب عن ما يتعلق بخطوات متعددة ونتائج الكشف الطبي.

خطوات استلام بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2023

طلب نسخة شرعية للحصول على بطاقة اثبات الاكفاء والخدمات المتكاملة 2024

يمكن لأي مواطن أن يحضر التقدم والكشف الطبي للحصول على خدمات البطاقة المتكاملة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الطبي المناسب، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

خطوات الحصول على الخدمات المتكاملة لبطاقة 2024

الطلب الجديد: طلب طلب للحصول على بيان طبي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

ثانيًا: التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل في الموعد المحدد، مع المستندات المطلوبة، وهي:

- صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

- أصل الرقم أو أصل البطاقة الوطنية.

- تقرير طبي معتمد من أحد المسؤولين الحكوميين أو الخاصين.

ثالثًا: إجراء التقييم الوظيفي من قبل اللجنة القضائية.

رباعًا: استلام بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة ثبوت فيسبوك.

واتخاذ قرار بشأن الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

ويتطلب الأمر الكشف الطبي عن كارت الخدمات المتكاملة ذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الطبي المتخصص من خلال متابعة الخطوات التالية:

رابط عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

الخطوة الأولى: الدخول على الموقع الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة

الخطوة الثانية: اختر قسم أخبارنا.ثم اضغط على رمز الكشف الطبي لبطاقة طالبي فيسبوك والخدمات المتكاملة.

الخطوة الثالثة:: اضغط على رابط الموقع الإلكتروني لتعلم النتيجة الطبية للحصول على الخدمات المتكاملة للبطاقة.

الخطوة الرابعة: اختيار ثم الرقم القومي الخاص بطالب الخدمة.

الخطوة الخامسة: اضغط على كلمة «بحث» للظهور أمامك نتيجة الكشف الطبي عن الخدمات المتكاملة.

المستحقين لبطاقة الخدمات المتكاملة 2024

اطلب بطاقة الخدمات الشاملة لذوي الإعاقة البسيطة فقط، وهي:

1- الإعاقات الذهنية.

2- الإعاقات البصرية.

3- الإعاقات السمعية.

4-الإعاقة.

5- الإعاقات المزدوجة.

6- الإعاقات الشديدة.