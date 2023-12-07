"حقوق الإنسان بين الماضي والحاضر" مناقشة بثقافة الفيوم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر ديسمبر الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعي.

خلال ذلك، نظمت مكتبة قلمشاة محاضرة ثقافية بعنوان "حقوق الإنسان بين الماضي والحاضر"، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أشارت فيها حنان عزت مسئول النادي النسائي بقلمشاة، إلي حقوق الإنسان في الماضي حيث كان الإنسان سلعة تباع وتشتري وكانت أكثر التجارة رواجا، تجارة الرق وكان المجتمع عبارة عن سادة وعبيد، أما في الوقت الحالي أصبح الإنسان يتمتع بكافة الحقوق مثل الحق في حياة كريمة، الحق في التعبير عن رأيه بحرية، وحرية الاعتقاد الديني، وحرية الإختيار مالم تضر بالغير، فحريتك تنتهي عند التعدي على حقوق الآخرين، وتكفل الدولة حاليا العديد من الإمتيازات والحقوق لذوي الإحتياجات الخاصة، والإتجاه نحو زيادة تمكين المرأة في جميع المجالات، كذلك حقوق الأطفال في التعليم والرعاية الصحية، ومواجهة الإستغلال والعنف الموجه للأطفال.

"التنمر وإيذاء الغير".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

في سياق متصل، عقد قسم التمكين الثقافي، بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم، محاضرة بعنوان "التنمر وإيذاء الغير"، بمدرسة النور للمكفوفين، تحدث فيها الشيخ أحمد طه عبد التواب قائلا؛ إن التنمر هو الأذى اللفظي أو الجسدي على الغير، وهو ما حرمه الإسلام ونهانا عنه، مستشهدا بقوله تعالى "إنما المؤمنون أخوة"، وكما وصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعزز قيمة احترام الغير، وحب الخير للناس، فيما أقيم عددا متنوعا من الورش الفنية، حيث قدم قسم الجمعيات الثقافية ورشة أشغال يدوية من خيط الشنط لعمل محفظة وأساور للأطفال، بمكتبة الكعابي الجديدة، نفذتها أماني عبد التواب مسئولة القسم، فيما نفذت سحر محسن جابر أخصائي الفنون التشكيلية بالفرع، ورشة فنية بخافض اللسان لعمل مقلمة، بمكتبة الفيوم العامة، إلي جانب ورشة فنية ببيت ثقافة طامية، للرسم الحر، بإشراف الفنان كارم ماهر، تم خلالها تنفيذ رسومات للمسجد الأقصي وعلم مصر رمز العروبة والوطنية.

جاء هذا ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.