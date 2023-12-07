الهلال الأحمر الفلسطيني: 280 من كوادرنا استشهدوا في قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن أنّ 280 من كوادره استشهدوا في قطاع غزة.

جدير بالذكر مدير مركز الأرض للدراسات جمال زقوت، قال إن مخطط التهجير لم يتغير لكن ألبسته ثوبًا مختلفًا، وبدأت الحرب بطلب نزوح السكان، لكن الرفض المصري العربي جعلها تغير من تكتيكها لكنها لا تغير من الهدف.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين يرفضون الرحيل ولن يرحلوا، لكن إسرائيل تراهن على أن تنتهي الحرب وقطاع غزة غير قابل تمامًا للحياة.

سكان غزة

وأوضح أن إسرائيل دفعت أهل الشمال للجنوب، والآن تدفع أهل الجنوب للحدود، ودمرت كل المرافق والبيوت والمستشفيات وكل مظاهر الحياة حتى لا يجد سكان غزة مكانا يعيشون فيه ويقررون الرحيل.

العرب والمسلمين

ولفت إلى أنه على جميع العرب والمسلمين وضع معادل جديدا لتوازن المصالح مع أمريكا والغرب وتحديد موقف أكثر جذرية أمام ممارسات إسرائيل، التي جعلت الآن الأمن القومي المصري أمام خيارين مهددين له، إما ترك الفلسطينيين يموتون على الحدود أو قبولهم في مصر وتصفى القضية.