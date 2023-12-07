كيربي: 8 أمريكيين رهائن في غزة وجار تحريرهم

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن العمل مستمر من أجل تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة واستئناف توقف إطلاق النار الإنساني، وفق روسيا اليوم.

وقال كيربي في مقابلة مع تلفزيون ABC، إنه يعتقد أن 8 أمريكيين من بين الرهائن الموجودين لدى "حماس".

وأضاف: "واحدة منهم على الأقل امرأة. ونحن نبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراحهم. ونحن نتعاون باستمرار مع شركائنا في المنطقة لمحاولة استعادة توقف إطلاق النار الإنساني".

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في شمال القطاع وجنوبه مستهدفة مباني وتجمعات سكنية.

وتجاوز عدد قتلى الحرب في غزة، 16 ألفا، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الإصابات 43616 مصابا، وفق ما أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة مساء الثلاثاء.

وأوضح الإعلام الحكومي إحصائية صادمة تشير إلى "ارتكاب عشرات المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة"، منذ انهيار الهدنة صباح الجمعة الماضية.