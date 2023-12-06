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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حزب الوفد

الهضيبي: د. يمامة يخاطب الجماهير من مسقط رأسه بالجيزة.. فيديو

ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي

قال ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحملة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن مركز منيل شيحة بمحافظة الجيزة، هو مسقط رأس الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية. 

 

 

وخلال المؤتمر الختامي للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية، في منيل شيحة بالجيزة، أوضح الهضيبي أن المرشح اراد أن يختتم مؤتمراته من بلده بين جماهيره، ليخاطب المواطنين بأهمية التقدم لصناديق الاقتراع واختيار رئيسهم الذي يجدونه مناسبا.

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