الهضيبي: د. يمامة يخاطب الجماهير من مسقط رأسه بالجيزة.. فيديو

قال ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي لحملة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية، إن مركز منيل شيحة بمحافظة الجيزة، هو مسقط رأس الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية.

وخلال المؤتمر الختامي للدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية، في منيل شيحة بالجيزة، أوضح الهضيبي أن المرشح اراد أن يختتم مؤتمراته من بلده بين جماهيره، ليخاطب المواطنين بأهمية التقدم لصناديق الاقتراع واختيار رئيسهم الذي يجدونه مناسبا.