حازم الجندي: د. عبد السند يمامة يوجه رسالة للمواطنين حول أهمية المشاركة بالانتخابات.. فيديو

قال النائب الوفدي حازم الجندي ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية وعضو الهيئة العليا بالوفد، إن دكتور عبد السند يمامة اختار أن يكون آخر مؤتمر له من مسقط رأسه في منيل شيحة.

وأوضح النائب الوفدي ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالغربية وعضو الهيئة العليا بالوفد خلال المؤتمر الانتخابي الختامي قبل الصمت الانتخابي، في مسقط رأس الدكتور عبد السند يمامة، في قرية منيل شيحة بالجيزة، أن رئيس الوفد والمرشح لرئاسة الجمهورية، وأنه سيخاطب اليوم المواطنين تحديدا لدعوتهم في الانتخابات وتشجيعهم على اختيار رئيسهم بشكل ديمقراطي وعدم السلبية.