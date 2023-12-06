مفيد للشيخوخة وأمراض القلب.. 8 فوائد للتفاح الأخضر

لا تعتقد أن التفاح الأحمر وحده له فوائد صحية، إذ يتمتع التفاح الأخضر المنتشر أيضًا بالكثير من المزايا التي تسمح بإدراجه في النظام الغذائي اليومي.

فوائد التفاح الأخضر

تقوية صحة الرئة

أظهرت الدراسات أن تناول التفاح الأخضر بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالربو، حيث إن هذه الفاكهة غنية بالفلافونويد، ويقول العلماء أن مركبات الفلافونويد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالربو. كما يقلل التفاح الأخضر من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 21% لدى النساء.

يحمي من جلطات الدم

يحتوي التفاح الأخضر على مادة كيميائية تسمى روتين، والتي تمنع تكوين جلطات الدم وروتين قادر على منع الإنزيمات التي تزيد من تكوين جلطات الدم. تظهر الأبحاث أن الروتين قد يساعد في مكافحة أمراض القلب والسكتات الدماغية شرب كوب من التفاح الأخضر أو عصير الفاكهة الكاملة مفيد جدًا في هذا الصدد.

تسريع عملية التمثيل الغذائي

التفاح الأخضر مثالي لتسهيل عمليات الهضم لأنه في حد ذاته مصدر كبير لعملية الهضم وهذا يساعد على منع الانتفاخ ويساعد على إزالة السموم من المعدة وفي المقابل، يعمل التفاح الأخضر أيضًا على تسريع عملية التمثيل الغذائي لأنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان بسهولة وهذا يجعلها منتجًا غذائيًا ممتازًا.

تحسين صحة العظام والوقاية من هشاشة العظام

تستفيد النساء بشكل خاص من تناول التفاح الأخضر لأنه غني بالبوتاسيوم وفيتامين ك والكالسيوم، وأظهرت الأبحاث أن فيتامين K يساعد على الوقاية من هشاشة العظام لدى النساء وتحسين صحة العظام بشكل عام.

مكافحة شيخوخة الجلد المبكرة

يعتبر التفاح الأخضر مصدرًا ممتازًا للفيتامينات C وA، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وهذا يجعلها منتجًا ممتازًا مضادًا للشيخوخة للبشرة ويساعد في الحفاظ على مظهر شبابي.

دعم الرؤية

إذا كنت تبحث عن طرق لحماية بصرك على مر السنين دون اللجوء إلى الأدوية، ففكر في تناول التفاح الأخضر بانتظام لأنها تحتوي على فيتامين (أ)، الذي يحمي العيون بشكل مثالي من الأضرار المرتبطة بالعمر.

مفيد لمرض السكري

إذا كنت تعاني من مرض السكري، تخطي التفاح الأحمر لصالح الأخضر، ويقول الأطباء أن التفاح الأخضر يحتوي على كمية أقل من السكر وألياف أكثر مقارنة بالتفاح الأحمر، لأنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. تذكر أنه عند تناول التفاح الأخضر، من المهم جدًا عدم قطع القشرة.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

تناول التفاح الأخضر أو غيره من الأطعمة الغنية بالفلافونويد يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 35%. وأظهرت دراسات أخرى أن النساء اللاتي يتناولن التفاح الأحمر والأخضر يقل لديهن خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 13-22%.