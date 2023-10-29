يقي من السرطان ويحمي من الجلطات.. طريقة عمل سموذي التفاح بالكراميل

سموذي التفاح بالكراميل من المشروبات الصحية واللذيذة، حيث تتميز بإحتوائها على العديد من الفيتامينات والألياف الهامة للجسم، بالإضافة لمذقها الشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

سموذي التفاح بالكراميل

طريقة عمل سموذي التفاح بالكراميل

المقادير

ثلاث أرباع الكوب حليب

ربع كوب عصير التفاح (غير محلى)

1 حبة تفاح

ملعقة كبيرة صوص كراميل جاهز

2 كوب مكعبات الثلج

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، اخفقي الحليب مع عصير التفاح.

قطعي التفاح إلى قطع صغيرة الحجم، وأضيفيها إلى المزيج في الخلاط الكهربائي، وأضيفي مكعبات الثلج والكراميل، ثم اخفقي المكونات حتى تمتزج جيداً.

صُبي السموذي في أكواب التقديم وزينيه بالكراميل، ثم قدميه.

فوائد تناول التفاح

يعزز الهضم الصحي

يعتبر التفاح مصدراً جيداً للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تلعب دوراً مهماً في تعزيز عملية الهضم الصحي وهذا بدوره يمنع الإمساك والحالات ذات الصلة.

يعزز تناول التفاح صحة الأمعاء

يعمل البكتين المتواجد بوفرة في التفاح على تغذية بكتيريا الأمعاء. والبكتين هو نوع من الألياف الذي يعمل كمواد حيوية.

ولأن الألياف الغذائية لا يمكن هضمها، فإن البكتين يصل إلى القولون سليمًا، مما يعزز نمو البكتيريا الجيدة.

تشارك بكتيريا الأمعاء في العديد من الوظائف المتعلقة بالصحة والمرض، من خلال تأثيرها على صحة الأمعاء.

الحفاظ على صحة القلب

يحتوي التفاح على كميات جيدة من الألياف، مضادات الأكسدة مثل فيتامين ج، إضافة إلى البوتاسيوم، ما يعمل على الحفاظ على صحة القلب ومستوى ضغط الدم الطبيعي، والتقليل من نسبة حدوث المضاعفات على القلب.

يساعد على فقدان الوزن

نظرا لاحتوائه على الألياف والماء، فإنه يجعلك تشعر بالامتلاء والشبع، وبالتالي فقدان الوزن بالتدريج نتيجة إنقاص كميات الطعام.

خفض خطر الإصابة بالجلطات

تشير بعض الدراسات إلى دور المواد الغذائية الموجودة في التفاح في خفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، والسبب في ذلك يعود إلى احتوائه على الألياف الغذائية التي تعمل على حماية الأوعية الدموية وتعزيز صحتها وتدفق الدورة الدموية أيضًا، والوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية.

الوقاية من السرطان

وذلك من خلال المكونات التالية في التفاح:

مضادات الأكسدة: قد توفر آثارًا مفيدة ضد أنواع معينة من السرطانات، بما في ذلك سرطان الرئة والثدي والجهاز الهضمي.

البوليفينول: يمنع الخلايا السرطانية من التكاثر، وهو مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بالسرطان.

الألياف: تساهم ألياف بكتين التفاح في منع نمو الخلايا السرطانية، وتؤدي إلى موتها.