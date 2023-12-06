أعراض سرطان الجلد.. 10 علامات يجب التحقق منها

يعد سرطان الجلد، الذي يشير إلى النمو غير الطبيعي للخلايا على الطبقة الخارجية من الجلد، أحد أكثر أشكال السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ويتطور أولاً على الجلد الأكثر تعرضًا للشمس، لذلك من المهم للغاية فحص الجلد بعد التعرض لفترة طويلة للهواء الطلق بحثًا عن تغييرات مشبوهة ومع ذلك، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كنت غير متأكد مما تبحث عنه بالضبط.

سرطان الجلد

ويمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الجلد، ولكن قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للخطر، مثل الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة الذين يحترقون بسهولة أكبر سيمنحك التشخيص المبكر أفضل فرصة لعلاج السرطان بنجاح، فيما يلي الأعراض الشائعة لأنواع مختلفة من سرطان الجلد.

كيف يكون مظهر سرطان الجلد؟

يمكن أن يتخذ سرطان الجلد أشكالًا عديدة على الجسم حيث يختلف السرطان في نوعه قد يبدو لونه ورديًا لامعًا وشمعيًا، أو خشنًا ومتقشرًا، أو متغير اللون ومتكتلًا؛ كل هذا يتوقف على الاختلاف.

الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعا من سرطان الجلد تشمل سرطان الخلايا القاعدية، وسرطان الخلايا الحرشفية، وسرطان الجلد.

الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الخلايا القاعدية، وفقًا لـ Mayo Clinic هي:

نتوء اللؤلؤ أو الشمع

تكوين مسطح أو بلون اللحم أو بني يشبه الندبة

نزيف أو قشور تشفى وتعود

تشمل الأعراض الشائعة لسرطان الخلايا الحرشفية ما يلي:

كتلة حمراء صلبة

آفة مسطحة ذات سطح متقشر ومتقشر

ومن علامات الورم الميلانيني التي يمكن أن تحدث على الجلد الذي لم يتعرض لأشعة الشمس ما يلي:

بقعة كبيرة مشوهة مع بقع داكنة

شامة يتغير لونها أو حجمها أو ملمسها أو تنزف

لذلك، إذا كان لديك أي بقع جديدة ومثيرة للحكة ومتغيرة اللون على جلدك، فمن المهم تحديد موعد مع طبيبك ليتم فحصه.