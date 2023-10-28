سبب اصفرار الجلد والعينين لدى أشخاص معينة من مرضى سرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس هو تاسع أكثر أنواع السرطان شيوعًا، ويُطلق عليه في كثير من الأحيان اسم "القاتل الصامت" بسبب تأخر أعراضه في البداية.

على الرغم من أن الأعراض قد يكون من الصعب اكتشافها، فإن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تسرد بعض العلامات التي قد يلاحظها المرضى.

يقع البنكرياس بين المعدة والعمود الفقري، وبعض أعراض سرطان البنكرياس يمكن أن تؤثر في الواقع على الجلد وحتى العينين.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، إحدى العلامات التي قد تلاحظها هي "تحول بياض عينيك أو بشرتك إلى اللون الأصفر".

يُعرف هذا التغيير باليرقان وهو أحد الأعراض المبكرة الأكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان البنكرياس.

لماذا يلاحظ بعض مرضى سرطان البنكرياس اصفرار الجلد والعينين؟

ينقسم البنكرياس إلى ثلاثة أجزاء، تعرف باسم "الرأس" و"الجسم" و"الذيل"، والسرطان الذي يبدأ في رأس البنكرياس يقع بالقرب من القناة الصفراوية، وعندما يبدأ السرطان في النمو، يمكن أن يضغط على القناة ويسبب اليرقان، ويحدث اليرقان بسبب تراكم البيليروبين، وهي مادة صفراء داكنة موجودة في الكبد.

إذا كانت القناة الصفراوية مسدودة، فإن الصفراء لا تستطيع الوصول إلى الأمعاء، وبالتالي يتراكم البيليروبين في الجسم. السرطان الذي يبدأ بالنمو في الجسم أو ذيل البنكرياس قد لا يضغط على القناة إلا في مرحلة لاحقة.

ما هي الأعراض الأخرى لسرطان البنكرياس؟

من الأعراض الجلدية الأخرى لسرطان البنكرياس هي حكة الجلد، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

قد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

بول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد

فقدان الشهية أو ملاحظة أنك تفقد الوزن دون أن تحاول ذلك

الشعور بالتعب أو نقص الطاقة

حرارة