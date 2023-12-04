طبيب يكشف: سرطان الجلد لا يحدث فقط من الشامات

كشفت طبيب الأورام رومان إيفستراتوف، أن الورم الميلانيني يحدث حتى في منطقة نظيفة من الجلد خالية من الشامات.

قال طبيب الأورام إيفستراتوف في مقابلة إن سرطان الجلد (سرطان الجلد) هو أحد أخطر الأمراض وأكثرها فتكا، ويتميز هذا النوع من السرطان بالتطور العدواني، وينتشر بسرعة، ويزداد خطر الإصابة به بسبب تعرض الشخص لأشعة الشمس الشديدة.

وحذر إيفستراتوف في مقابلة مع RIAMO من أن "الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تلحق الضرر بالحمض النووي لخلايا الجلد وتثير تطور التغيرات الخبيثة".

يعتقد الكثير من الناس أن سرطان الجلد لا يمكن أن يظهر إلا في موقع الشامة التالفة، وصرح طبيب الأورام أن الشامات يمكن أن تصبح خبيثة بالفعل تحت تأثير العوامل السلبية، لكن سرطان الجلد الناتج عن الشامات لا يحدث كثيرًا كما يعتقد الكثير من الناس.

علامات تشير إلى أن الشامة أصبحت خبيثة:

شكل غير متماثل، حواف غامضة

نزيف طفيف

نمو أفقي سريع

ظهور سماكة على السطح

تلوين غير متساو

احمرار الجلد حولها



ولفت طبيب الأورام الانتباه إلى حقيقة أن الشامات الموجودة على الجسم لا ينبغي أن تتهيج بالملابس والإكسسوارات، ناهيك عن الصدمة.

كما أوصى الطبيب بعدم إزالة الشامات في صالونات التجميل - ويجب أن يتم ذلك عن طريق الأطباء والتحليل النسيجي.

وشدد إيفستراتوف على أن سرطان الجلد يمكن أن ينشأ في أعضاء وأنسجة مختلفة - وليس فقط من الشامات.

وأشار الطبيب إلى أن الورم الميلانيني يمكن أن يتشكل ليس فقط من الشامات، ولكن أيضًا على منطقة نظيفة من الجلد، وتحت الأظافر وحتى في الأعضاء والأنسجة الأخرى: العيون، والغدد الليمفاوية، والأمعاء.