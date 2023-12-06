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الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة الاهلي في كأس العالم للأندية.. كولر يستبعد 6 لاعبين

الأهلي
الأهلي

المحتويات

  1. قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية

أستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن القائمة المتجهة لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وعن الأسماء المستبعدة من القائمة سواء لأسباب فنية أو للإصابة.

وشهدت القائمة استبعاد كل من : صلاح محسن وأحمد عبدالقادر، وكريستو، ومصطفى مخلوف من القائمة بجانب رضا سليم ومتولي وكريم نيديفيد.

 

قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية

قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية

ومن المنتظر أن يستهل فريق الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر، وذلك بمواجهة الفائز من لقاء اتحاد جدة وأوكلاند سيتي بالمباراة الافتتاحية يوم 12.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى كأس العالم للأندية بعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

 

 

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