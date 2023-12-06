سعد ناطق يشيد بـ كريستيانو رونالدو وينتقد نيمار

أشاد النجم العراقي الدولي سعد ناطق بأسلوب لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، وانتقد أسلوب النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق الهلال السعودي.

وقال مدافع المنتخب العراقي وفريق أبها السعودي في تصريحات نقلتها الصحف السعودية: " البرازيلي نيمار لاعب استعراضي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب كل مباراة كأنها الأخيرة له ".

وأضاف: " نيمار تشعر وانه لاعب استعراضي مباراة يعطيك ومباراة لا ، أما كريستيانو من أفضل اللاعبين بالعالم ويدخل المباراة وهو يريد ان يفعل شيء وكأنها أخر مباراة له في مسيرته ".

وتابع: " أتمنى مواجهة المنتخب السعودي في نهائي البطولة الآسيوية، وإعادة سيناريو نهائي نسخة 2007 ".

واختتم ناطق متحدثًا عن فراس البريكان مهاجم الأهلي قائلَا: " فراس البريكان هو أحد أفضل المهاجمين في الدوري وتعجبني طريقة لعبه، أفضل مهاجم في الدوري هو الأسطورة رونالدو".