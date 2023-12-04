تشكيل النصر المتوقع أمام استقلال دوشنبه.. غياب رونالدو

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي استعداداته القوية لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي، ضمن منافسات دوري أبطال اَسيا لهذا الموسم 2023/2024.

وخسر النصر ديربي الرياض أمام الهلال بنتيجة 3/0، في المباراة التي شهدها ملعب الملك فهد الدولي.

ويرغب لويس كاسترو، المدير الفني للنصر وجهازه المعاون في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الفريق الطاجيكي.

تشكيل النصر المتوقع أمام استقلال دوشنبه

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي العوجامي، إيميريك لابورت، أليكس تيليس.

الوسط: بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

الوسط الهجومي: ساديو ماني، عبد الرحمن غريب، أوتافيو.

الهجوم: تاليسكا

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة النصر السعودي أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي في تمام السادسة من مساء الغد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اَسيا.

وتُنقل موقعة النصر أمام استقلال دوشنبه الطاجيكي عبر شبكة قنوات "ssc" السعودية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.