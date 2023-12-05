عاجل
مصير رهائن الاحتلال بعد إغراق أنفاق غزة.. محلل إسرائيلي يكشف (شاهد)
الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال آسيا .. النصر في غياب رونالدو يسقط في فخ التعادل أمام الاستقلال

النصر السعودي
النصر السعودي

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله ، مواجهة النصر السعودي واستقلال طاجكستان خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير ، لحساب منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
 

txt

الزمالك يصرف مكافأة خاصة لفريق 2003 بعد الفوز على الأهلي


جاء هدف اللقاء الأول لفريق الاستقلال في الدقيقة 32 عبر اللاعب “اليشر” ، قبل أن يدرك النصر هدف التعادل عبر لاعبه عبد الرحمن غريب في الدقيقة 50.

تشكيل النصر السعودي في المواجهة ..

وخاض فريق النصر السعودي اللقاء بتشكيل ضم كل من : راغد النجار، عبدالله مادو، محمد فتيل، نواف بوشيل، محمد قاسم، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد مران.
وشهدت القائمة النهائية للفريق السعودي خلال اللقاء تواجد السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء ، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو خارجها.

وعزز فريق النصر السعودي الذي حسم تأهله إلى دور الـ 16 في منافسات دوري أبطال آسيا قبل اللقاء صدارته باحتلاله الترتيب الأول ورفع رصيده للنقطة 16.
بينما جاء فريق الاستقلال في الترتيب الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط.

مواد متعلقة

الزمالك يصرف مكافأة خاصة لفريق 2003 بعد الفوز على الأهلي

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية