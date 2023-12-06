جامعة النيل الأهلية تستقبل وفد أكاديمي من جامعة "سيتي" الصينية الإثنين

تستقبل جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، وفد أكاديمي رفيع المستوى من جامعة "سيتي" بهونج كونج، بجمهورية الصين الشعبية، يوم الإثنين الموافق 11 ديسمبر الجاري، في إطار دعم الشراكات النوعية بين الجامعة وعدد من نظرائها على مستوى العالم.

يتضمن الوفد زيارة كل من: البروفيسور Prof. Guanrong Chen (Ron) أستاذ هندسة الالكترونيات، جامعة سيتي، هونج كونج، و البروفيسور Han-xiong LI أستاذ هندسة الالكترونيات، ومدير مركز النظم الهندسية بذات الجامعة، لإلقاء عدد من المحاضرات التقنية والتعرف على إمكانيات جامعة النيل التعليمية والبحثية وأهم المعامل الحديثة بها، ودورها في خدمة الصناعة والتكنولوجيا.

دور جامعة النيل الأهلية في التكنولوجيات المعرفية

وأكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، على عمق العلاقات التكنولوجية والعلمية والبحثية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، وأن زيارة الأساتذة من جامعة "سيتي" بهونج كونج، تأتي أهميتها في تعرف الجانب الصيني على دور جامعة النيل الأهلية في التكنولوجيات المعرفية وريادة الأعمال ومبادرات الجامعة التي تعمل على خدمة البحوث العلمية والتقنية ولقاء أساتذة الجامعة والطلاب والباحثين، وهو ما يتماس بشكل كبير مع عناوين المحاضرات التي سيقدمها ضيوف الجامعة.

وأعرب رئيس جامعة النيل الأهلية، عن ترحيبه بالتعاون القائم بين الجامعة وجامعة "سيتي" لما للصين من دور مهم في مجال البحوث التكنولوجية وهو ما يماثله من دور لجامعة النيل الأهلية، مؤكدا على تعاون الجامعة ايضاً مع عدد من الجامعات في منطقة شرق أسيا، الأمر الذي من شأنه زياد المعارف العلمية بين جميع الأطراف ودعم أواصر التعاون البحثي والمعرفي.

في ذات السياق تحمل محاضرة الروفيسور Prof. Guanrong Chen (Ron) عنوان: Optimal Synchronization of Complex Dynamical Networks " التزامن الأمثل للشبكات الديناميكية المعقدة" أما االبروفيسور Prof. Han-xiong Li ستكون محاضرته حول "التحكم في التصنيع الذكي: تحدٍ متعدد النطاق" : Control for Intelligent Manufacturing: A multiscale challenge وقد اتاحت الجامعة الدعوة للمهتمين بمجال التكنولجيا والبحث العلمي والتصنيع لحضور المحاضرات ومقابلة الأساتذة من خلال رابط https://forms.office.com/r/LfvNCbsqKD



جدير بالذكر أن البروفيسور Prof. Guanrong Chen (Ron) هو أستاذ هندسة الالكترونيات بجامعة سيتي هونج كونج، وأستاذ فخري ومحاضر في أكثر من 30 جامعة في مختلف دول العالم، وحاصل على زمالة مدى الحياة من مؤسسة IEEE الدولية، وعضو الأكاديمية الأوروبية وزميل الأكاديمية العالمية للعلوم، ورائد في المجالات البحثية المتعلقة بالأنظمة اللاخطية والديناميكا والشبكات المركبة، وله أكثر من 1600 ورقة علمية موثقة بفهرسة Scopus وأكثر من 92,700 استشهاد علمي و H-Index: 141 ومشارك في كتابة أكثر من 10 كتب و28 فصل في دور نشر علمية عالمية.

والبروفيسور Prof. Han-xiong Li هو أستاذ هندسة الالكترونيات، ومدير مركز النظم الهندسية بجامعة سيتي هونج كونج، وضمن قائمة أعلى 2% من الباحثين الذين يتم الاقتباس من أبحاثهم المقدمة من جامعة ستنافورد للعام 2021 و 2022.، وحاصل على زمالة مؤسسة IEEE الدولية، وتتركز أبحاثه في مجالات الصناعة الذكية، بما في ذلك طرق النمذجة والتحكم، التعلم الذكي، الأنظمة المتغيرة وتوزيعاتها، ونظم إدارة البطاريات، وله أكثر من 390 ورقة علمية موثقة بفهرسة Scopus وأكثر من 12,900 استشهاد علمي و H-Index: 63

يذكر أيضاً أن جامعة النيل هي أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الأفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، وذلك من خلال حصد جائزة " الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة أفريقيا" وجائزة "أفضل قيادي ريادي أفريقي" متفوقة على كل الجامعات الأفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU) حيث تم تصنيف جامعة النيل الاهلية كأفضل جامعة في مصر بحسب عدد الأبحاث العلمية الدولية التي تم نشرها من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك طلاب البكالوريوس الذين اهلتهم الدراسة في جامعة النيل لنشر أبحاث علمية في اهم الدوريات العالمية وذلك بناء على QS لتصنيف الجامعات.

كما أن جامعة النيل الأهلية توفر فرص تعليمية عالية الجودة للطلاب الذين يتمتعون بالموهبة والإمكانات العالية من خلال تقديمها لعدد كبير من المنح الدراسية والخصومات لكثير من الطلبة، كما أنها الجامعة الأولى من نوعها في مصر التي تعد مؤسسة بحثية متميزة في التعليم والبحث العلمي وريادة الأعمال والابتكار، وتوفر بيئة بحثية تساعد الطلاب على إنجاز أفضل البحوث الأكاديمية التي تؤهل إلى دخول سوق العمل بسهولة.

