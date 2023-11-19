جامعة النيل الأهلية تختتم "هاكاثون" استراتيجيات الأعمال

اختتمت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، فاعليات "هاكاثون" استراتيجيات الأعمال GenZures بالمقر الرئيسي للجامعة بمدينة الشيخ زايد، وبتنظيم من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب.

وشارك في هاكاثون جامعة النيل أكثر من 150 طالب وخريج من 14 جامعة مصرية، بالإضافة إلى مدارس STEM و مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهتمين بمجال الالكترونيات والتكنولوجيات المالية والصناعة.

تفاصيل هاكاثون استراتيجيات الأعمال في جامعة النيل

قدم في فاعليات "هاكاثون" استراتيجيات الأعمال في جامعة النيل المشاركون في بيئة تنافسية مشاريع وأفكار اتسمت بالإبداع والتفكير الاستراتيجي، ركزت على استخدام التكنولوجيا لحل التحديات الحديثة في مختلف المجالات، ومجموعة من الأنشطة وورش العمل لتبادل الأفكار حيث شكلت الفعالية بيئة مثالية للطلاب والخريجين لتطوير مهاراتهم التكنولوجية والريادية، خاصة وأن "هاكاثون" استراتيجيات الأعمال GenZures يعد منصة لتحفيز التفكير الإبداعي، من خلال تشكيل فرق متخصصة عملت على تحويل الأفكار إلى مشاريع قائمة، وشملت الفعاليات الثلاثة التي نظمتها الجامعة خلال فترة انعقاد الهاكاثون موضوعات ( التكنولوجيا - الإلكترونيات - الصناعة).

أعلنت لجان التحكيم المشاركة في الهاكاثون عن تأهيل 9 مشاريع إلى المرحلة الثانية، حيث ستقوم جامعة النيل الأهلية ممثلة في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، و مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، بالتعاون مع مبادرة رواد النيل، وشبكة مستشاري IEEE في مصر، و IEEE EDS ، بتنظيم برنامج لتطوير ورفع كفاءة الفرق التي تم تأهيلها لتقديم استراتيجياتها أمام لجنة تحكيم خاصة للحصول على التمويل وعقد البروتوكولات وذلك خلال مشاركتهم في المؤتمر الدولي العشرون للحوسبة والأنظمة والتطبيقات والذي سيعقد برعاية IEEE Computer Society في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل بمقر المعهد القومي للاتصالات بالقرية الذكية.

جدير بالذكر أن "هاكاثون" استراتيجيات الأعمال الذي نظمته الجامعة هدف بشكل أساسي إلى تعزيز الابتكار والنمو في بيئة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والإلكترونيات و دعمها لتطوير استراتيجيات أعمالها من خلال مشرفين خبراء في صناعة وتعزيز التواصل بين الشركات الناشئة والمستثمرين ومساعدتها في التفكير بإبداع وإنشاء أعمال فريدة تميزهم وتحسن من مهاراتهم .

