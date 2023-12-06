المقاولون يحقق ذهبية كأس الجمباز
حصد لاعب نادي المقاولون العرب الرياضي، مروان محمود الميدالية الذهبية والترتيت السادس على الجمهورية بمرحلة تحت 12سنة فردي رجال في بطولة كأس مصر للجمباز الايروبيك للموسم الرياضي 2024 -2023 والتي أقيمت في صالة المجلس القومي للشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.
يتكون الجهاز الفني من :-
-أحمد شاكر مدير فني .
-محمود شاكر مدرب عام .
-عبدالرحمن مرعي مدرب الفريق .
-احمد عاطف.
الجهاز الاداري :-
مروه كمال.
المقاولون العرب يحقق العلامة الكاملة في ناشئي يد
نجح فريق المقاولون العرب لمواليد 2006 في الفوز على فريق نادي شامبيون 29 / 26 في إطار فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد، على ملاعب نادي المقاولون العرب.
ويقود مدربي الفريق الكابتن تامر مدبولي، الكابتن أحمد أبوشادي، وقيادة المدير الفني كابتن عادل محمود.