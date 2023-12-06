رحلة كيروش مع منتخب قطر تقترب من النهاية

أقتربت رحلة كارلوس كيروش القصيرة من الانتهاء مع منتخب قطر، بعد الدخول في مفاوضات مع الاتحاد القطري من أجل فسخ التعاقد والرحيل عن العنابي.



يأتي ذلك قبل أقل من شهرين من إنطلاق بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر على ملاعبها في شهر 12 يناير المقبل.



جاء ذلك بعد الانتقادات التي وجهت لـ كيروش بعد أداء منتخب قطر في بطولة الكأس الذهبية، ولم يقدم العنابي المستوى المرجو منه في المباريات الأربعة في البطولة التي لعبها منتخب قطر.



بالإضافة لعدم وجود انسجام، والنتائج لم تكن على المستوى التي ينتظره الاتحاد القطري بعد خسارة قاسية برباعية في دور ربع النهائي أمام بنما ولم يحقق سوى انتصار وحيد كان أمام المكسيك بهدف نظيف في دور المجموعات، قبل أن يتعادل مع هندوراس وهايتي.



ويقع منتخب قطر في المجموعة الاولى مع منتخبات لبنان والصين وطاجيكستان، ويبدأ العنابي مشواره في ستاد لوسيل الذي يستضيف المباراة الافتتاحية أمام لبنان.



وكان العنابي توج ببطولة كأس آسيا الأخيرة في نسخة 2019 بعدما انتصر على نظيره الياباني.



وبدأ كيروش مهمته مع قطر في شهر فبراير الماضي بعد إقالة الإسباني فيليكس سانشيز، ليبدأ مسيرة جديدة في رحلته التدريبية بعد قيادة منتخبات جنوب أفريقيا، والإمارات، وكولومبيا، وإيران، ومصر، ووقع عقدا مع الاتحاد القطري لمدة أربع سنوات.



لعب منتخب قطر تحت قيادة كيروش 12 مباراة ما بين ودية ورسمية، حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مباراتين، فيما تلقى 5 خسائر، وأحرز لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 22 هدف.





الأقرب لخلافة كيروش:

يعتبر المدرب الإسباني ماركيز لوبيز الأقرب لقيادة منتخب قطر، وهو يقود تدريب نادي الوكرة في الوقت الحالي، ويعلم جيدا الكرة القطرية حيث يتواجد في مسابقة الدوري القطري منذ 6 سنوات.



مؤشر لإقتراب لوبيز لقيادة قطر:

تواجد الإسباني بيبي مورسيا مع لوبيز في المباراة الأخيرة لفريق الوكرة، وكان يتابع معه من أجل معرفة المعلومات عن الفريق تمهيدا لقيادة الفريق، بعدما أصبح "لوبيز" الأقرب لقيادة منتخب قطر.

