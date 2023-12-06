الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون العرب يحقق العلامة الكاملة في بطولة الجمهورية لليد

يد المقاولون لمواليد
يد المقاولون لمواليد 2006

نجح فريق المقاولون  العرب لمواليد 2006 في الفوز على فريق نادي شامبيون 29 / 26 في إطار فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد، على ملاعب نادي المقاولون العرب.

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المقاولون يواجه الداخلية في الدوري..اليوم

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الأهلي يهزم المقاولون العرب في دوري الطائرة



ويقود مدربي الفريق الكابتن تامر مدبولي، الكابتن أحمد أبوشادي، وقيادة المدير الفني كابتن عادل محمود.

في سياق آخر، يواجه المقاولون العرب نظيره الداخلية في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المقاولون العرب لتحقيق الفوز الاول له بعد فشله في تحقيق أي انتصار هذا الموسم في مسابقة الدوري بعد خوضه 7 مباريات، فيما يأمل الداخلية بقيادة هيثم شعبان تحقيق الثلاث نقاط من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر في جدول ترتيب الدوري.

وكان المقاولون العرب حقق التعادل مع فاركو بهدف لكلاهما في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري فيما تعادل الداخلية سلبيا مع بلدية المحلة في نفس الجولة.

ويأتي المقاولون العرب في المركز قبل الأخير في مسابقة الدوري المصري ويملك في رصيده 3 نقاط، بعد خوضه 7 مباريات، وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات، وأحرز لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدقا آخر، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري.

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طائرة الأهلي يتفوق على "المقاولون" بالدوري

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بعد قليل .. طائرة الأهلي يستضيف المقاولون بالدوري

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طائرة الأهلي يستضيف المقاولون العرب في الدوري


 

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