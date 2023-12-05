الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بعد قليل .. طائرة الأهلي يستضيف المقاولون بالدوري

طائرة الأهلي
طائرة الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي بد قليل  نظيره المقاولون العرب ، لحساب منافسات بطولة الدوري.

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وتنطلق صافرة اللقاء السادسة مساءا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأحمر  بالجزيرة.

ويتطلع الأحمر للفوز خلال اللقاء لمواصلة العروض القوية التي يقدمها في البطولة.
وكان الأهلي أنهى مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي لبطولة الدوري في الصدارة بالعلامة الكاملة.
وشهدت تدريبات الأهلي الأخيرة  عودة محمد رمضان، لاعب الفريق إلى التدريبات الجماعية بعد تخلصه من التهابات الكتف التي أبعدته عن المباريات الفترة الماضية.

فوز الأهلي الأخير..

كان الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأحمر قد نجح في الفوز على نظيره  دلفي بنتيجة 3-0، خلال  المباراة الماضية التي أقيمت لحساب منافسات الدوري.

وعلى صعيد فريق كرة القدم ، خاض محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  تدريبات بدنية في ملعب مختار التتش بالجزيرة، على هامش المران الذي ‏أقيم مساء أمس الإثنين، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين ماء يوم  الجمعة القادم لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

 

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