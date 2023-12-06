الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يواجه الداخلية في الدوري..اليوم

المقاولون
المقاولون

يواجه المقاولون  العرب نظيره الداخلية في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

txt

الأهلي يهزم المقاولون العرب في دوري الطائرة

txt

بعد قليل .. طائرة الأهلي يستضيف المقاولون بالدوري



ويسعى المقاولون العرب لتحقيق الفوز الاول له بعد فشله في تحقيق أي انتصار هذا الموسم في مسابقة الدوري بعد خوضه 7 مباريات، فيما يأمل الداخلية بقيادة هيثم شعبان تحقيق الثلاث نقاط من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر في جدول ترتيب الدوري.

وكان المقاولون العرب حقق التعادل مع فاركو بهدف لكلاهما في الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري فيما تعادل الداخلية سلبيا مع بلدية المحلة في نفس الجولة.

ويأتي المقاولون العرب في المركز قبل الأخير في مسابقة الدوري المصري ويملك في رصيده 3 نقاط، بعد خوضه 7 مباريات، وتعادل في ثلاثة وخسر 4 مباريات، وأحرز لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14 هدقا آخر، فيما يحتل الداخلية المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري.
 

txt

طائرة الأهلي يتفوق على "المقاولون" بالدوري

txt

الإسماعيلي يفوز على المقاولون بثنائية إستعداداً لبيراميدز

txt

الأهلي يواجه المقاولون العرب في الجولة الأولي من دوري الطائرة

مواد متعلقة

الأهلي يهزم المقاولون العرب في دوري الطائرة

طائرة الأهلي يتفوق على "المقاولون" بالدوري

طائرة الأهلي يستضيف المقاولون العرب في الدوري

تشكيل فاركو الرسمي أمام المقاولون العرب في الدوري

تشكيل المقاولون العرب أمام فاركو في الدوري المصري

الإسماعيلي يفوز على المقاولون بثنائية إستعداداً لبيراميدز

الأهلي يواجه المقاولون العرب في الجولة الأولي من دوري الطائرة

أهلي 2007 يتفوق على المقاولون بدوري الجمهورية
الجريدة الورقية