طائرة الأهلي يتفوق على "المقاولون" بالدوري

نجح الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي في الانتصار على المقاولون العرب، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأقيمت المواجهة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت تفوقًا كبيرًا من جانب لاعبي الأهلي، الذين نجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة 0/3.

وخلال مجريات اللقاء ، تقدم «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-1، ثم استمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-11، قبل أن ينهي الشوط الثالث بنتيجة 25-17.

ومن المقرر أن يخوض «رجال طائرة الأهلي» مباراة ودية غدًا أمام فريق السويحلي الليبي، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

تجديد تعاقد ثلاثي يد الأهلي ..

على صعيد الألعاب الأخرى ، أكد خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تجديد عقد ثلاثي الفريق الأول لكرة اليد رجال، عمر خالد «كاستيلو»، وعمر سامي، وأحمد راضي، لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال العوضي خلال تصريحاته عقب تجديد التعاقد ، أن تجديد عقود ثلاثي اليد بالنادي يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، بالحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة والفوز بكل البطولات.

وأكد مدير النشاط الرياضي توفير كل متطلبات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز، لمواصلة تحقيق النتائج المميزة وإسعاد الجماهير من خلال حصد البطولات على كافة الأصعدة.