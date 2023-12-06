لاعب مانشستر يونايتد يكشف أسباب تراجع مستواه

كشف الدولي البرازيلي أنتوني سانتوس لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي أسباب تراجع مستواه مؤخرًا مع الشياطين الحمر، وحقيقة ما تعرض له من انتقادات في الفترة الأخيرة.

وقال أنتوني في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو: "في الدوري الإنجليزي، المباريات تطلق التركيز على الجانب البدني والعقلي، لهذا السبب من الضروري أن أحظى بفترة إعداد قوية، وهو الأمر الذي لم أحصل عليه في الصيف، لذلك ظهرت بهذا المستوى".

وتابع: "الآن أسابق الزمن لأكون على نفس مستوى زملائي في الفريق، أحاول أن أتحسن وأتطور من أجل تقديم الإضافة لفريقي في المباريات المقبلة".

ويعاني مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، كما أنه أصبح قريباً من الخروج ببطولة دوري أبطال أوروبا، باحتلاله المركز الأخير في المجموعة الأولى، ويحتاج للفوز في الجولة المقبلة على المتصدر بايرن ميونخ.

وعانى البرازيلي أنتوني من موسم صعب في أولد ترافورد هذا الموسم وعانى من أجل الثقة بينما يعاني يونايتد من مستوى مضطرب تحت قيادة إريك تين هاج.

وفشل الجناح الذي كلف يونايتد 85 مليون جنيه إسترليني من أياكس الصيف الماضي في التسجيل أو المساعدة في عشر مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن في هذا الموسم، مما وضعه تحت النار وتلقى بعض الانتقادات الشديدة من أساطير يونايتد السابقين في استوديوهات التلفزيون.

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