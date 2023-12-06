طفلة تحاول التخلص من حياتها بزيت الشعر بدار السلام

استقبل مستشفى دار السلام المركزي طفلة في الخامسة عشرة من عمرها طالبة بالمرحلة الإعدادية تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها زيت شعر بسبب مشادة كلامية بينها وبين أشقائها بالمنزل وجرى تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول "أميرة . ا . ط . ح" 15 سنة طالبة ومقيمة دائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول زيت شعر وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدتها "مروة . م . ا . ا" 31 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية أفادت بأنه أثناء تواجد نجلتها بالمنزل تناولت مادة سامة "زيت شعر" مما أدى لحدوث إصابتها على إثر حدوث مشادة كلامية بينها وبين أشقائها بالمنزل ولم تتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفت الشبهه الجنائية .

كلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .