الأهلي يواجه المقاولون العرب في الجولة الأولي من دوري الطائرة

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي نظيره فريق المقاولون العرب مساء اليوم السبت في أولى مباريات الفريق ضمن منافسات الموسم الجديد ببطولة الدوري.

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وتنطلق المباراة في الثامنة مساء على صالة المقاولون العرب، ويسعى فريق رجال طائرة الأهلي لتحقيق الفوز والظهور بشكل قوي في أولى مباريات الموسم الجديد.

وعقد الإسباني فرناندو مونزو المدير الفني لفريق رجال طائرة الأهلي جلسة مع اللاعبين قام خلالها بتوجيه العديد من التعليمات الفنية، وشرح الجمل الخططية والتكتيكية لتنفيذها أمام فريق المقاولون العرب.