الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يفوز على المقاولون بثنائية إستعداداً لبيراميدز

الاسماعيلي والمقاولون
الاسماعيلي والمقاولون

فاز الإسماعيلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء في آخر تجارب الفريق الودية قبل مواجهة بيراميدز لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.

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حمزة الجمل يكشف سبب شكواه ضد الإسماعيلي

هدفا الإسماعيلي سجلهما كلاً من مروان حمدي من ضربة حرة مباشرة وحسن صـابر بعد تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء.

اللقاء شهد حضور المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس الإدارة وعلى أبو جريشة رئيس قطاع الكرة وأحمد حسن نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر سابقا.

خاض الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم ..

حارس مرمى .. كمال السيد.

الدفاع ..محمد دسوقي، إياد العسقلاني ،محمد نصر ،حمدي النقاز.

الوسط .. محمد بيومى ، محمد عبدالسميع ،نادر فرج  ، صالح جمعه ،مروان حمدي.

الهجوم .. باسم مرسي

وحرص إيهاب جلال المدير الفني على إجراء عدد كبير من التغييرات على مدار الشوطين سعيا للاطمئنان على جاهزية الجميع قبيل استئناف المسابقة.

 

 

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