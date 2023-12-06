151 غارة على إقليم زابوروجيا خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا الأوكراني يوري مالاشكو صباح اليوم الأربعاء أن الجيش الروسي شن 151 غارة على الإقليم الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة أحد سكان بلدة أوريكيف بجروح متفاوتة الخطورة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن مالاشكو قوله - في تصريح له - "نفذ عسكريون روس أمس الثلاثاء 151 ضربة على 24 بلدة تابعة للإقليم، وأثرت 113 ضربة مدفعية على بلدات نوفوترويتسكي ونوفودانيليفكا وأوريخيف وليفادني وبولتافكا وتشاريفني وشيرفوني وروبوتاين وكاميانسكي وستيبوف ولوبكوف وبلدات وقرى أخرى على الخطوط الأمامية".

وأضاف المسئول الأوكراني أن مواطنا يبلغ من العمر 62 عاما من سكان مدينة أوريخيف أصيب بنيران مدفعية الروس، كما نفذ الروس غارة جوية على نوفواندريفكا و29 هجوما بطائرات بدون طيار على زاليزنيشن وتشاريفني وشيرفون ومالينيفكا وبيلوهيريا ومالا توكماشكا ونوفوداريفكا ونوفويفانيفكا وليفادني وتيميريفكا وروبوتين ومالي شيرباكي، بالإضافة إلى 8 هجمات بالمدفعية على هوليايبول وهولييبيلسكي.