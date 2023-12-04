الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: تعرض متحف خيرسون للفنون لتدمير بالغ جراء قصف روسي

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت الحكومة الأوكرانية اليوم الإثنين بأن متحف خيرسون للفنون "أوليكسي شوفكونينكو" تعرض لأضرار وتدمير بالغ جراء قصف جوي روسي خلال الساعات الماضية.

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ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الحكومة القول: "تعرض مبنى متحف خيرسون للفنون لأضرار أخرى نتيجة القصف الروسي، فحوالي الساعة 10 مساء أمس، تعرض المتحف لإطلاق النار للمرة الثالثة حيث تضرر المبنى واخترقت النيران النوافذ المغلقة والجدران بداخلها.

ومن ناحية أخرى، بدأ موظفو متحف أوليكسي شوفكونينكو خيرسون للفنون في التعرف على الأعمال الفنية المسروقة التي "ظهرت" في شبه جزيرة القرم حيث تأكدوا من استيلاء الروس على أكثر من 11 ألف عمل فني، وفقا للوكالة.

ويقع متحف خيرسون الإقليمي للفنون، والذي سمى على اسم أوليكسي شوفكونينكو، في مبنى يعد نصبا معماريا يعود تاريخه إلى أوائل القرن العشرين.

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