محمد صلاح الأفضل في عام 2023..الفرعون المصري يسطر أسمه

جائزة جديدة للنجم الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، بعدما فاز الدولي المصري بجائزة أفضل لاعب في عام 2023.

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كشف اتحاد مجشعي كرة القدم في إنجلترا، حصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في عام 2023 خلال الحفل الذي أقيم في لندن مساء أمس الإثنين بعدما تواجد في صدارة الترتيب في استطلاع رأس الجماهير.



توج محمد صلاح بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته الكروية بعدما حصدها مرتين سابقتين كانا في عامي 2018 و2021.



سجل "مو" صلاح 27 هدفا مع ليفربول في جميع المسابقات خلال عام 2023 حتى الأن، وصنع 17 هدف آخرين لزملائه.



نجح صلاح في التفوق على منافسيه على الجائزة، والتي ضمت إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وزميله رودري، وبوكايو ساكا لاعب آرسنال، وكيران تريبييه لاعب نيوكاسل يونايتد، وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا.

تصريحات صلاح:



من جانبه أعرب محمد صلاح عن سعادته للتتويج بالجائزة، وصرح قائلا: أود توجيه الشكر للجميع على جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم، خاصة انها جرت وفق استطلاع رأي جماهيري.

