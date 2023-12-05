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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق حملة "اعرف لجنتك" بمراكز الشباب في شمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء حمله "أعرف لجنتك" لتعريف اعضاء المركز والمناطق المحيطة بالمراكز بأماكن لجانهم الانتخابية  في انتخابات الرئاسة المصرية مصر 2024.

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ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء  الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة  محافظ شمال سيناء ؛وتوجيهات إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني وايهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

واكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، بدء فعاليات للحملة بمراكز الشباب ، ليقوم متطوعو المراكز بالبحث عن اللجنة الانتخابية الخاصة بالشخص المراد الاستعلام عنه وإعطائه ورقة بيانات بمقر لجنته الانتخابية.

واشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، ببدء فعاليات حملة اعرف لجنتك في جميع مراكز الشباب، مؤكدة إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية  "مصر تنتخب 2024" هي واجب وطني لكل مواطن، وتعد اسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية، وأن المشاركة في الانتخابات  تساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.

واضاف ان الحملة تهدف إلى تعريف الناخبين بأماكن المقرات الإنتخابية التابعين لها المواطنين بالرقم القومي ٢٠٢٤ ومن خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإنتخابات للمشاركة في المارثون الإنتخابي والتسهيل على المواطنين للوصول إلى المقرات الإنتخابية.
 

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