الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الدورات التدريبية "علمني حرفة" بالغربية

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة )، تنفيذ الدورات التدريبية الحرفيه علي مستوي الجمهورية بواقع دورتين شهرياً.

وفي هذا الصدد، يتم تنفيذ الدورة التدريبية الحرفيه بمحافظة الغربية علي حرفه  الكونكريت بمركز شباب سمنود.

ومن جانبها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب باهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في تنفيذ بالتدريبات الحرفيه والمهنية داخل مراكز الشباب بالمحافظات، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وفي ضوء اتجاهات الدولة، والتي تؤكد علي أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الإقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع، وتؤكد على أن الاهتمام بالتدريب الحرفي يعود بالنفع علي المجتمع.

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