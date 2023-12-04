الشباب والرياضة والعمل الدولية تختتمان تدريب TOT المنهجية الجديدة

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية تدريب TOT المنهجية الجديدة لنادي البحث عن وظيفة لميسري المشروع بمحافظات (القاهرة، الجيزة، دمياط، القليوبية، الاسكندرية)، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من ٢٧ نوفمبر حتى٤ ديسمبر الجاري.

وتحرص وزارة الشباب والرياضة علي ثقل مهارات ومعارف المدربين بالمنهجيات الجديدة، وما يستجد من آليات جديدة من شأنها مساعدة الشباب في طريق الحصول على فرصة عمل لائقة.

ومن جانبها، أكدت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تدريب نادي البحث عن وظيفة بمنهجيته الجديدة من شأنه مواكبة التطور العالمي في البحث عن وظائف، والتعرف على سوق العمل المصري.



يأتي هذا التدريب ضمن أنشطة وبرامج بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة العمل الدولية من خلال مشروع أندية البحث عن وظيفة مشروع آفاق، كما يهدف أيضا إلى المساعدة في توفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.

ومن المقرر استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى لتوسيع شريحة المستفيدين واتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة هذا التدريب.