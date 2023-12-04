الاسماعيلي يعلن تعيين إسلام كاظم مديراً فنياً لفريق 2008

قررت إدارة قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي تعيين إسلام كاظم مديراً فنياً لفريق الشباب مواليد ٢٠٠٨ خلفاً للمدرب سيد إبراهيم.



يأتي ذلك ضمن سلسلة من التغييرات التي سوف يعلن عنها مسئولو القطاع خلال الفترة المقبلة بغرض تطوير قطاع الناشئين بحيث يعود سابق لعهده باعتباره المصدر الأول للفريق الأول بلاعبين واعدين.

مدرب الإسماعيلي يكشف حقيقة رحيل إيهاب جلال

على جانب آخر كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي حقيقة إستقالة الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال.

وقال حمد إبراهيم: " ترددت أنباء أن الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بقيادة إيهاب جلال تقدم باستقالته عقب المباراة الماضية أمام طلائع الجيش والتي خسرها الفريق قبل فترة التوقف الدولي الماضية، وهذا الكلام عارِ تمامًا من الصحـة، ولم يحدث أن تقدم "جلال" باستقالة إلى مجلس الإدارة ".

وأضاف: “ مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن متمسك باستمرار الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال رغم موقف الفريق بجدول ترتيب الدوري الممتاز ”.

وتابع: “ الاسماعيلي يقدم آداء جيد لكن الفريق يعاني بشدة من غياب التوفيق في العديد من المباريات، رغم الاعتماد على مجموعة من اللاعبين الشباب نظرًا لأزمة إيقاف القيد ”.