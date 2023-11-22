أنا مش شيخ.. تامر حسني يحث جمهوره على الصلاة وقراءة القرآن

شارك الفنان تامر حسني، منشور يحث فيه متابعيه على أداء الصلاة في مواعيدها، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرً إلى أنه لا يحثهم من منطق الشيخ أو منطق الفنان، بل يتحدث معهم من منطق الإنسان، مؤكدًا أنه كان غير مواظب على أداء الصلاة حتى استقر في النهاية وتمت هدايته للصلاة في المواعيد.

وكتب تامر قائلا: أنت مش منافق أنت مجاهد.. بوست طويل بس اللي هيقرأه للآخر هيكون محتاجه جدًا والله العظيم.. بخصوص الصلاه هحكي حاجه حصلت معايا حبيت اشارككم بيها للي يهمه الأمر.. فيه أكيد فيكم مش بيصلي أو بيقطع في الصلاة اللي بيقطع في الصلاة عايز أقول.. أفضل قاوم شيطانك لحد ما تنتصر ده حصل معايا شخصيًا أواظب وأقطع 100 مرة لحد ما استقريت.. أخد وقت ثوابك هيكون أكبر لأنك بتجاهد نفسك وشيطانك عشان خاطر ربنا.. فيه نوع تاني اللي بيقول هبدأ من بكرا وميقدرش ويقول معلش بكرا وًميقدرش تالت وميقدرش عاشر أحب أقوله حتى لو عزمت النيه 1000 مرة ومش بتنفذ.. ربنا بيفضل مستنيك بمنتهى الحب لأنه شايف مجهود نيتك في الأسرار على الرغبة حتى لو مش قادر تنفذ هيجازيك خير برضو على رغبتك حتى لو منفذتش لسه وهيبقى مستنيك تاخد القرار وفاتحلك إيده بكل حب عشان تنطلق وتدخل في رحمته وفي معيته.

وأضاف: في الوقت ده بيبقى حواليك ناس يا بيشجعوك ودول ناس تمسك فيهم يا ناس مش بتصلي ياريت تبعد عنهم هما مش عايزينك تصلي غيره منك لأنهم من جواهم مقتنعين بربنا بس بيكابروا فبيزعلوا عشان متبقاش أعلى منهم عند ربنا حتى لو في شيء من الذنوب بتعملها عادي كلنا خطائين اوعى تخليهم يقولولك يا عم أنت بتعمل ذنب كذا وكذا ازاي تصلي يا منافق لا.. وألف لا أنت مش منافق أنت مجاهد لنفسك ولشيطانك يعني في تحدي أكبر ثوابه أكبر بكتير عشان بقى خاطر ربنا غالي عندك وبتعمل اللي هو عايزه إنك تصلي وكل ما تغلط تروحله هو بيحب كده وهيسامحك عادي.. ولو غلط وروحتله 1000 مرة المهم إن كل مره يبقى عندك نية الارتقاء بنفسك معاه وتتصدق كتير صدقوني في قوة خارقة في تأثير الصدقة وفي كل ذنب عليكم بالناس البسطاء فرحوهم أوي.

وأردف: ربنا هيفرحك أوي أوي.. أنا مش شيخ يا جماعة ومش بتكلم كفنان لا أنا بتكلم كإنسان أنا بقالي سنين يمكن من أكتر الناس اللي بتقرأ في العالم في كل الاتجاهات أنا فعلًا بصحى من النوم بثقف نفسي وكل حرف بعرفه وكل معنى جميل أعرفه بحب أوصله ليكم دي إنسانيات عشان إحنا كبشر أخوات لازم نقوي بعض.. المهم الناس لازم تفرق بين معاملة البشر للبشر ومعاملة ربنا للبشر.. يعني البشر لو مسألتش فيه يومين هو مش هيسأل فيك 10 وهيردهالك بس ربنا مش كده اوعوا تشوفوا ربنا بيعاملنا كده.. ربنا يعني الرحمة كلها بالعكس بيفضل يناديلك كل يوم 5 مرات ولسنوات وأنت مش بترد وبيقولك أنا أكبر من اللي بتعمله تعالى أصلحلك روحك وأشوف احتياجاتك وأشفيك وأريح قلبك وأنت بتهمله ومش مرة لا سنين كتير وكل يوم 5 مرات ينادي بعظمته وجلاله وأنت برضو مش بترد ونسمعه بيقول في الآذان الله أكبر يعني يا فلان مهما كنت بتعمل إيه.. أنا اكبر وأهم.. تعالى خد مصلحتك واعمل لروحك صيانة ومش ببلاش لا ده ربنا ساعتها بيكتبلك ملايين النجاحات والأموال والرحمات وإسقاط الذنوب ويفديك ويشفيك وينور بصيرتك كفاية اسمك هيبقى مع الناس اللي مكرمهم تحت معيته وحمايته.

واستكمل حديثه قائلًا: وأنت برضو مش بتروح ومش مقدر النعمة دي جرب تفهم وتحس إن لمّا نسمع آذان بيقول الله أكبر جرب إنك تفهم المعني إن الله أكبر من اللي بتعمله دلوقتي حالًا وإن ربنا مستنيك تطلب منه عشان يرضيك ويشيل ذنوبك ومهما كنت بتغلط وترجع تصلي عادي دا أصلًا لازم عشان تمسح الذنب اللي فات.. الصلاة والصدقة بيمحوا السيئة والصدقة بتطفئ غضب الرب يعني هتنضف وتمسح في مشوارك مع ربنا غلطة غلطة وكمان هيبدلهم ليك حسنات في أحلى من كده بالذمة !!!؟؟؟ وممكن في دعوة صادقة يمحوا ربنا كل ذنوب عمرك تخيلوا بقى.. ده لو ميتنج مع مديرك وعارفين إنه هيهزئنا بنروح جري طب تخيلوا مقابلة ربنا لدقايق بيرحمنا فيها ويسمع طلباتنا وعايزين إيه ويحقق لنا أمنيات حلوة بمواعيده هو لعلمه المسبق بمصلحتنا وفي أمنيات بتتحقق فورًا لأنها لمصلحتنا في الفور وكمان يشيل ذنوبنا.. معقول نسيب الميتنج ده.. هو احنا يعني عشان مش بنشوف النتيجة ساعتها!!! اطمنوا هو الحق والصدق ثقوا في كل كلمة وكل وعد وعد بيه.. يا جماعة في الآخرة ربنا مش بس هيورينا أعمالنا لا هيورينا كمان هو شال من علينا إيه وفدانا بإيه هتعرفوا بقى قيمة الحماية اللي ربنا كان عاملهالك بسبب صلاتك ورحمته هتبكي فرحًا من صدمة اللي هنشوفه.

واستطرد تامر حسني: وعلى فكرة حتى اللي مش بيصلوا هما برضو في رحمته وبيرزقهم أملًا في إن يرجعوله ده هو اللي خالقهم وبرضو بيرحمهم لأنه رحيم بكل عباده بس اللي بيصلوا ويتصدقوا دول في معزة أخرى خالص وياما شوفنا ناس بتحارب الصلاة ودلوقتي بيصلوا وبقوا حاجة رائعة ناس بيشتغلوا ووسطيين عارفين يعيشوها صح بين الدنيا والآخرة.. اوعوا تحسوا إن عشان في ناس في الزمن ده اتغيروا وبقوا بعيد أوي عن فكرة ربنا أصلًا وممكن يتريقوا عليك لو صليت أو صومت.. ده الموضوع ده يخليك لازم تصلي أكتر من الأول عشان ثوابك بقى أكبر بكتير لأنك تحولت من مجاهد لنفسك لمدافع عن ربنا بتدافع عنه بقوه قدام ناس ده أنت كده كمان بقيت جندي من جنوده بتحارب عشانه ويا بخت اللي ربنا بيستخدمه وكمان لو ربنا هداهم بسببك شوف بقى هتقش حسنات قد إيه يابن المحظوظة.

واختتم تامر حسني حديثه، قائلًا: هو دا صراع الدنيا هنآمن بربنا من غير ما نشوفه وهنعمل بالكنز اللي في القرآن أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله اللي عنده مصحف في بيته هو عنده الجنة ومش فاهمها عنده دليل واضح جواه أغلى من الكنز خصص في اللايف ستايل عندك مهما كنت بتغلط عادي ربنا تواب وأفضل قلل من ذنوبك أفضل قللها واحدة واحدة ده اسمه جهاد مع النفس يعني شيء عظيم ربنا شاهد على مجهودك فيه حتى لو روحت وجيت وروحت وجيت كل دي محاولات ربنا يحبك أكتر عشانها وهتكسب في الآخر إن شاء الله.. ربنا وصلاته والصدقة وبر الوالدين.. وشغلك. وأصحابك.. اهتم بكل دول اليوم طويل 24 ساعة عيشهم صح يا صاحبي عادي والله في وقت ونص لكل دول.

ولاقى منشور تامر حسني تفاعلاً كبيراً بين متابعيه، وطالبه البعض بتسجيل القرآن بصوته، فيما أشاد آخرون بكلامه الإيجابي الموجه لمتابعيه الذين قطعاً سيقتنع منهم كثير بهذه النصائح.