مودرن فيوتشر يسير على خطى الكبار نحو حصد الألقاب

يعيش فريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر أبرز فتراته بعد سلسلة نتائج متميزة تستهدف الاتجاه الصحيح نحو حصد البطولة منذ ان تم تدشين فريق كرة القدم الذى تأسس في عام 2011، فيما تمكن من الصعود للدوري المصري الممتاز منذ 3 مواسم فقط في موسم 2020-2021.

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ـ استطاع لاعبو مودرن فيوتشر التتويج بأول لقب له في تاريخه وهو بطولة كأس الرابطة المصرية في موسم 2020-2021

ـ وتواجد فيوتشر في المربع الذهبي للدوري المصري مرتين على التوالي، فيما نجح فريق الكرة الأول بالنادي في التأهل لبطولة الكونفدرالية الافريقية ولدور المجموعات منها لثاني للمرة على التوالي.

ـ حقق انتصارين متتاليين ويتصدر مجموعته حاليا في بطولة الكونفدرالية بالتساوي مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

ـ قلب موردن فيوتشر الطاولة على الهلال الليبي بعد تأخره بهدف نظيف ليفوز بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ـ سجل جعفر إدريس لاعب الهلال الهدف الأول في الدقيقة الثالثة بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر قبل أن يسددها على الطائر من داخل منطقة الجزاء، لينهي الفريق الليبي الشوط الأول متقدما على فيوتشر بهدف نظيف.

ـ وفي الشوط الثاني نجح مروان محسن في تسجيل هدف التعادل لصالح فيوتشر في الدقيقة 65 بعد تسديدة قوية سكنت شباك الهلال.

ـ وقبل نهاية اللقاء، نجح الجامبي كجالي درامي في خطف هدف الفوز لصالح فيوتشر في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي من المباراة.

ـ رفع فيوتشر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف اتحاد العاصمة الجزائري الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف، فيما يظل الهلال دون نقاط بعد خسارته في أول مباراتين له، والأمر نفسه لـ سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي.

حقيقة انتقال عمر كمال الى الأهلي

أكد هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر أن ملف عمر كمال عبد الواحد سيتم حسمه عقب مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقبلة فى كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال هيثم عرابي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" عمر كمال عبد الواحد مازال لم يأتي له عرض رسمي من النادي الأهلي ووليد دعبس منفتح على كل العروض ووقت ما يكون هناك عرض رسمي سيكون هناك بالطبع تحرك.

وأضاف:" عمر كمال عبد الواحد أبلغ النادي رغبته وعقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد وأمور مختلفة.

وتابع:" رغبة اللاعب هي التي ستحسم كل شئ ، ولذلك بعد مباراة اتحاد العاصمة الجزائري سيكون هناك جديد فى الأمر.

وأتم:" أعتقد عدد كبير يعلم رغبة عمر كمال عبد الواحد.