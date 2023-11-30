سحب فيلم "سكر" من السينمات لضعف إيرادته

حصد فيلم "سكر" بطولة الفنانة ماجدة زكي، إيرادات ضئيلة، مما أدى إلى سحبه من دور العرض السينمائي، حيث أن منذ طرح الفيلم لم يستطع أن يتخطي الـ2 مليون جنيه في 7 أسابيع وحقق في آخر أيام عرضه 434 جنيها فقط.

فيلم سكر

تدور أحداث فيلم سكر في إطار موسيقي وعائلي، حيث تجري الأحداث داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى سكّر، تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال، وتدير الملجأ سيدة غليظة، وتابع لها ذو نوايا سيئة وتوالت الأحداث في إطار الاثارة والتشويق.

أبطال فيلم سكر

يضم فيلم سكر، في بطولته بجانب ماجدة زكي، مجموعة من النجوم منهم: ريهام الشنواني، حلا الترك، وديمة أحمد، محمد ثروت، ياسمينا العبد، معتز هشام، أحمد سعد، علاء زينهم، ماريا جمعة، عباس أبوالحسن، محمد دياب، وهو مأخوذ عن رواية "صاحبة الظل الطويل" للكاتب جين ويبستر، إخراج تامر المهدي.