رئيس البنك الدولي: تخصيص 45% من تمويلاتنا لمشروعات المناخ

كشف أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، عن تمويل عدد من مشروعات المناخ، موضحًا أنه يعتق أن "كوب 28" يتمتع بأهمية بالغة، لأنه جمع الناس في مكان واحد، ووحد قوتهم وحدد مواعيد نهائية.

كلمة رئيس البنك الدولي

وأضاف "بانجا"، خلال لقاء خاص له مع كاميرا "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن البنك الدولي أعلن عن عدة أمور وستشكل طريقة عمل للبنك الدولي خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن أول هذه الأمور هو أن نحو 45% من تمويلاتنا ستكون موجهة للمناخ فقط بحلول 2025.

وأضاف رئيس البنك الدولي، أن هذه النسبة التي تم تحديدها وهي الـ45% من التمويلات تساوي نحو 40 مليار دولار سنويًا، موضحًا أن نصف هذا الرقم ستكون مخصصة لتخفيف آثار التغير المناخي، والنصف الأخر يكون لعمليات التكيف لمساعدة البلاد الجنوبية في تجاوز تبعات التغير المناخي.

وأشار إلى أنه كان هناك إعلان آخر بشأن الميثان وتقليله من عدة مصارد مختلفة بينها تربية الثروة الحيوانية بنحو 10 ملايين طن في البلاد المعنية، بالإضافة إلى توصيل الطاقة الشمسية لـ100 مليون شخص في أفريقيا خلال السنوات السبع القادمة، منوهًا بأن الإمارات أعلنت عن تقديم 30 مليار دولار للحلول المناخية.

وتابع رئيس البنك الدولي، : "عندما نضع كل هذه الأمور في الصورة فإننا سنرى تغير ملحوظ يحدث".