الاتحاد الأوروبي يصدق على مبادرات الإغاثة والإنعاش والسلام الرئيسية لـ "كوب-28"

أعلن الاتحاد الأوروبي، أن مفوضه لإدارة الأزمات يانيز لينارسيتش صدَّق، نيابة عن الاتحاد، على مبادرتين رئيسيتين جديدتين لمعالجة التأثير البشري لأزمة المناخ والتأكيد على الترابط بين تغير المناخ والصراعات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب-28" المُنعقد حاليًا في دبي.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين أن المبادرات الرئيسية التي يُدعمها الاتحاد الأوروبي هي "استباق الكوارث: ميثاق التمويل لإدارة المخاطر"، ويحدد الميثاق مبادئ العمل التعاوني لضمان الاستخدام الأفضل للتمويل لإدارة المخاطر وحماية الناس في البلدان الأكثر ضعفًا من الكوارث المرتبطة بالمناخ، كما أنه يعزز ويشجع العمل الاستباقي والتمويل المستدام لمخاطر الكوارث، وسيعلن المفوض لينارتسيتش في وقت لاحق رسميًا عن دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المبادرة في حدث تنظمه رئاسة كوب-28 وشراكة العمل المبكر المستنيرة للمخاطر.

وأضاف البيان أن المبادرة الأخرى، هي "إعلان بشأن المناخ والإغاثة والإنعاش والسلام" وتركز هذه المبادرة على تعزيز الدعم المالي لتعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ في المناطق الهشة التي مزقتها الحروب، كما أنها تدعو إلى تعزيز الدعم المالي للتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود.

فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي الإعلان عن دعمه من خلال "حزمة من الحلول"، تشمل التعهدات الفردية والإعلانات من قبل الموقعين على الإعلان، وسيعلن المفوض لينارتسيتش تأييد الاتحاد الأوروبي للإعلان في فعالية تنظمها رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف.

وأشار البيان إلى أن لينارتسيتش شارك - خلال فعاليات أمس - في يوم الإغاثة والتعافي والسلام لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، في عدد من الأحداث، بما في ذلك حدث وزاري حول "التأهب لإنقاذ الأرواح: تعزيز الشراكات لتحسين الاستعداد للكوارث والإنذار المبكر والقدرة على التكيف مع تغير المناخ".. كما حضر حدثًا رفيع المستوى بعنوان "من الإغاثة إلى التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ: توسيع نطاق إجراءات المرونة المتكاملة لحماية الناس والكوكب وتقليل الاحتياجات الإنسانية المستقبلية"، نظمته رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة لتغير المناخ. منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).