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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

غيابات النصر السعودي أمام دوشنبه بدوري أبطال آسيا

النصر السعودي
النصر السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أمام نظيره استقلال دوشنبه غدًا الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في المواجهة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال آسيا.

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ووفقا لما تداولته الصحف السعودية ان البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للعالمي سيعلن القائمة المغادرة اليوم إلى طاجيكستان استعدادًا للمباراة.

غيابات النصر السعودي

وشهدت قائمة النصر غياب الثنائي كريستيانو رونالدو و سلطان الغنام نطرا لاسباب فنية بجانب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الموقوف بالبطاقات الصفراء، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس المصاب في العضلة الخلفية، والمدافع علي لاجامي بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة بيرسبوليس.

و تقام مباراة النصرو دوشنبه على مجمع أولمبيك الرياضي على ان تنطلق صافرة البداية في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

تاليسكا

فاجأ النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا  نجم فريق النصر السعودي جماهير العالمي بوضع صورة له وهو يرتدي جهاز الأكسجين.

ولم يكشف تاليسكا سبب نشره صورة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وهو يرتدي جهاز الأكسجين، مكتفيا بالصورة دون توضيح أو وضع تعليق.

وخسر النصر أمام الهلال في ديربي الرياض بنتيجة ثلاث أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما أمس ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، في الجولة الخامسة عشر من عمر المسابقة.

وعزز فريق الهلال تصدره جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفارق 7 نقاط عن النصر الذي وصل عدد نقاطه إلى 34 نقطة بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها أمام الزعيم بثلاثية نظيفة.

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