النصر السعودي يقترب من ضم كاسيميرو .. رونالدو كلمة السر

دخلت إدارة نادي النصر السعودي في مفاوضات جادة مع النجم البرازيلي كاسيميرو لاعب فريق مانشستر يونايتد، للحصول على خدماته ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأكد خوسيه فليكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية في تصريحات صحفية اليوم أن هناك مفاوضات بين النصر السعودي وكاسيميرو للتعاقد معه هذا الشتاء.

وأضاف فليكس أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب دورًا كبيرًا في حسم الصفقة للنصر، حيث يمثل "الدون" هو همزة الوصل بين الطرفين لإقناع اللاعب بالقدوم إلى الدوري السعودي.

حقيقة مشاركة فريق سعودي في دوري أبطال أوروبا

كشف خوسيه فليكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وجود اقتراح بمشاركة أحد أندية الدوري السعودي للمحترفين في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة المقبلة.

وقال خوسيه فليكس في تصريحات صحفية اليوم: " هناك مفاوضات جادة وفي مراحلها النهائية بين الاتحاد السعودي والاتحاد الأوربي لمشاركة أحد أندية الدوري السعودي في دوري أبطال أوروبا !

وأكد على الفريق السعودي المشاركة سيكون أحد أندية القمة الأربعة والمملوكين لصندوق الاستثمار، حيث تميل الكفة بشكل أكبر لأندية الرياض المتمثلة في الهلال والنصر.