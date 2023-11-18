السبت 18 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر السعودي يقدم عرضًًا ضخمًا للتجديد مع العمري

عبدالإله العمري لاعب
عبدالإله العمري لاعب النصر السعودي

قدم مسؤولو التعاقدات بنادي النصر عرضًا مغريًا لـ عبدالإله العمري، نجم الفريق، لقبول تجديد عقده مع العالمى نظرًا لانه يعد من الأعمده الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى للعالمي.

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حقيقة مشاركة نادي النصر السعودي في دوري أبطال اوروبا

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النصر يضرب الوحدة بثلاثية ويطارد الهلال نحو صدارة الدوري السعودي

وينتهي عقد العمري مع النصر السعودي خلال أيام أى في فترة الانتقالات الشتوية القادمة لذلك يجرى الان مفاوضات للتجديد.

وتعاقد النصر مع عبدالإله العمري في صيف 2019 لمدة خمس سنوات تنتهى فى الميركاتو الشتوى القادم.

وعلى الجانب الأخر، تعقد ادارة النصر النيه لتمديد عقود اللاعبين سامي النجعي وأيمن يحيى وعلي الحسن، رفقة العمري فى الفترة الحالية.

أزمة تمنع النصر من المشاركة دوري أبطال أوروبا

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موعد مباراة النصر والوحدة القادمة في الدوري السعودي والقناة الناقلة والمعلق

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النصر السعودي والريمونتادا..قصة لا تنتهي في دوري أبطال آسيا

تأتي مشاركة نادي النصر في دوري أبطال أوروبا بسبب شعبية الفريق الكبيرة، والتي تأتي مقارنة بالأندية الأوروبية وتفوق عدد كبير منها، على الرغم من وجود نفي لتلك الأنباء بصعوبة مشاركة فريق من خارج القارة بمسابقة للأندية الأوروبية فقط.

وتعتبر الأزمة الأكبر التي تواجه نادي النصر وتصعب موقفه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا هي قواعد اللعب المالي النظيف، والتي لا تطبق في الكرة السعودية أو قارة آسيا بشكل عام.

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