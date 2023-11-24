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الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يواصل انتصاراته بثلاثية أمام الأخدود في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل فريق النصر انتصاراته بعدما فاز بثلاثية نظيفة على الأخود، مساء اليوم الجمعة، علي ملعب جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح سامي النجعي أهداف النصر في الدقيقة السادسة عشرة ثم سجل كريستيانو رونالدو ثنائية في الدقيقتين 77، 80 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال متصدر الترتيب، بينما يحتل الأخدود المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

تشكيل النصر السعودي أمام الأخدود في الدوري 

في حراسة المرمي: النجار

في خط الدفاع: الغنام، العمري، أل فتيل، تيليس

في خط الوسط: فوفانا، النجعي، أوتافيو

في الهجوم: تاليسكا، غريب، رونالدو 

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