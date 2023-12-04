18 ديسمبر.. استكمال محاكمة متهم في قضية "خلية الجوكر"

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، قرارًا بتأجيل محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية الجوكر الإرهابية" لجلسة 18 ديسمبر.

التحقيقات أوضحت أن خلية الجوكر هى إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليًّا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بالجهاد الإلكتروني.

أشارت التحقيقات أن هذه الخلية وضعت لنفسها مهام عدة مكلفة بها خلال تلك المرحلة الراهنة التي يقوم فيها التنظيم الدولي بتكثيف تحركاته على أكثر من مستوى لتفادي حالة الانشقاقات الداخلية، ومحاولة توحيد الجبهة الداخلية للتنظيم في ظل الصراعات والفضائح المالية والأخلاقية التي من شأنها أن تعصف به.

حبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالخصوص



أمرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، بحبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات ، وطلب تحريات مباحث قسم شرطة الخصوص حول الواقعة.

كانت البداية بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطلان يديران ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية، وتم ضبط بحوزتهما 18 قطعة سلاح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية ومسجلين يقومان بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر داخل مسكنهما بدون ترخيص.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان يديران ورشة حدادة ويقومان بإدارة نشاطًا مخالف للقانون في إصلاح وتعديل الأسلحة النارية للأشقياء الخطرين بمنطقة الخصوص.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمان وبالتفتيش عثر بحوزتهما على 18 قطعة سلاح ناري وأجزاء وقطع غيار التصنيع وأدوات التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

فيما لقى شابين حتفهما وأصيب ثالث في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين، شبين القناطر ، وتم نقل الجثتان والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر ووجود جثتان ومصاب.